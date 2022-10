Maurício de Sousa será vivido pelo filho em biografia

Ainda sem título, o filme sobre a vida de Maurício de Sousa já está sendo filmado. Seu filho, Mauro Sousa, foi o escolhido para interpretá-lo no papel principal do longa que conta com Elizabeth Savalla (Vó Dita), Thaty Lopes (Marilene), Natalia Lage (Nila) e Emílio Orciollo Neto (Antônio), Zezé Mota e Othon Bastos no elenco.

Dirigida por Pedro Vasconcelos, a história começou a ser filmada no último dia 24 de setembro e abordará os 87 anos de vida do criador da Turma da Mônica, incluindo o processo de idealização de seus personagens mais famosos e as mudanças em sua obra ao longo dos tempos.

Com décadas de carreira, Maurício de Sousa segue na ativa. Durante a Bienal do Livro de São Paulo em 2022 foi um dos participantes mais tietados e aclamados pelos visitantes.

Além de grande variedade de gibis e revistas, seus personagens também ganharam filmes em live-action e séries em streamings, como Globoplay e HBO Max.

A cinebiografia é produção da Focus e da Boa Ideia, em parceria com a Maurício de Sousa Produções e coprodução da Star Original.