Matthew Perry é enterrado com presença de colegas de ‘Friends’, perto de onde série foi gravada

Familiares e colegas de elenco de Matthew Perry, conhecido pelo papel como Chandler Bing na série Friends, se reuniram esta semana para o sepultamento do ator, morto aos 54 anos, no dia 27 de outubro.

Segundo o TMZ, a cerimônia foi realizada na sexta-feira, no Forest Lawn Memorial Park – Foto: Divulgação

Segundo o TMZ, a cerimônia foi realizada na sexta-feira, dia 3, no Forest Lawn Memorial Park, um renomado cemitério nas proximidades das Colinas de Hollywood, em Los Angeles.

No funeral estiveram presentes Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, que compartilharam a tela com Perry no seriado. A escolha do local do enterro foi aparentemente carregada de significado, uma vez que o cemitério está localizado a poucos metros dos estúdios da Warner, onde a série foi gravada.

Conforme o TMZ, a cerimônia foi discreta com pouco mais de 20 pessoas presentes. O caixão de Matthew Perry teria sido carregado por membros da família, incluindo a mãe, Suzanne Morrison, o pai, John Bennett Perry, e o padrasto, Keith Morrison, correspondente do programa Dateline.

A morte do ator, que surpreendeu fãs em todo o mundo, continua sendo investigada. Ele foi encontrado morto em uma banheira na casa dele. As autoridades acreditam que o ator tenha falecido por afogamento.