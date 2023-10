Matthew Perry: ator de ‘Friends’ namorou mais famosas além de Julia Roberts

Matthew Perry, conhecido por seu icônico papel como Chandler Bing na série de sucesso Friends, também teve uma vida amorosa repleta de altos e baixos.

Ao longo de sua carreira, que se estendeu por mais de 30 anos na indústria do entretenimento, Perry esteve envolvido em diversos relacionamentos românticos, alguns dos quais com grandes nomes de Hollywood.

Em seu livro de memórias lançado em 2022, intitulado Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, o ator abriu seu coração sobre esses relacionamentos, revelando detalhes e os desafios que enfrentou ao longo do caminho. As informações são da People.

Julia Roberts: da ficção para a realidade (e vice-versa)

Um dos relacionamentos de destaque do ator foi com Julia Roberts, enquanto eles trabalhavam juntos em um episódio de Friends. Embora a relação tenha começado com entusiasmo, ele acabou terminando o relacionamento devido a sua insegurança.

“Já éramos um casal quando começamos a filmar o episódio do Super Bowl de Friends, conta. “Dois meses depois, eu estava solteiro. Namorar a Julia Roberts era muito para mim. Eu ficava constantemente com a sensação de que ela iria terminar comigo. E por que ela não terminaria? Eu não era o suficiente. Eu nunca poderia ter sido suficiente”, escreveu.

Gwyneth Paltrow: um breve encontro às escondidas

Outro relacionamento famoso de Perry foi com Gwyneth Paltrow, com quem teve um breve “encontro às escondidas” antes da estreia de Friends em 1994. A revelação sobre o affair também foi feita em sua biografia, o que fez com que o ator temesse que a atriz se chateasse com a exposição.

No seu Instagram, após a morte do ator, Gwyneth prestou uma homenagem ao astro. “Conheci o Matthew Perry em 1993, no Festival de Teatro de Williamstown, em Massachusetts. Nós passamos a maior parte do verão lá, atuando em peças. Ele era engraçado, simpático e muito divertido de estar junto. Fomos nadar em riachos, tomamos cervejas em um bar da faculdade local e nos beijamos em um campo cheio de grama alta. Foi um verão mágico. Ele já havia filmado o piloto de Friends, mas ainda não tinha sido exibido. Estava nervoso, esperando sua grande chance que estava prestes a acontecer. E aconteceu. Mantivemos a amizade por um tempo até nos afastarmos, mas sempre fiquei feliz em revê-lo quando isso acontecia. Estou muito triste hoje, como muitos de nós estamos. Espero que o Matthew esteja em paz finalmente. Sinceramente, espero que sim”, escreveu.

Tricia Fisher: um romance antes de sua fama

Matthew Perry namorou Tricia Fisher, a meia-irmã da falecida Carrie Fisher, quando tinha apenas 18 anos. Essa relação passou de emocional para física rapidamente.

“Minha firmeza, pelo menos na minha convicção de esperar, durou dois meses… As sessões de beijo que não levaram a lugar algum estavam começando a nos fazer hiperventilar”, escreveu ele – então, Tricia tomou a iniciativa e o levou para a cama.

Embora tenham se separado por um tempo, eles se reconectaram mais tarde na vida. “Anos depois, Tricia e eu namoraríamos novamente, enquanto Friends estava no auge”, conta Perry. “Ela não me abandonou, mas antigas preocupações surgiram, e eu terminei o relacionamento.”

Como Gwyneth, Tricia também fez um tributo ao ator após a notícia de sua morte. “Era uma vez… você foi uma parte significativa da minha juventude. Obrigado por todas as risadas, as lembranças e as lições de vida. Você era realmente especial. Descanse em paz”, escreveu.

Gabrielle Allan: o namoro que enfrentou desafios pessoais

Outro relacionamento mencionado foi com Gabrielle Allan, uma produtora de Veep, que esteve ao lado de Perry durante um período desafiador de sua vida, quando o álcool estava começando a controlá-lo.

Ele conta de uma ocasião em que sentiu pela primeira vez o desejo incontrolável por álcool, após o casal ter saído e voltado para a casa de Gaby.

“Na casa da Gaby, não havia álcool, o que era perfeitamente normal, mas para mim, com vinte e um anos na época, de repente, esse desejo avassalador me dominou pela primeira vez. Eu senti uma ânsia insaciável por mais bebida.”

Jamie Tarses: um namoro importante

Jamie Tarses, uma das namoradas de Perry, era uma figura importante em sua vida. Eles namoraram por vários anos, mas Perry decidiu encerrar o relacionamento para se concentrar em sua sobriedade.

“Preciso de tempo para lidar com minha sobriedade”, Perry recordou ter dito a ela na época do término. “Para retribuir adequadamente a doçura da Jamie por dois anos em que ela abriu mão de grandes partes de sua própria vida, que era muito ocupada e importante, basicamente sendo minha enfermeira, eu encerrei nosso relacionamento.”

Cameron Diaz: um encontro arranjado

Cameron Diaz também cruzou o caminho de Perry, após um encontro arranjado. Matthew conta que a atriz acidentalmente atingiu o seu rosto, tentando acertar o ombro, depois dele dizer algo espirituoso em um jogo.

Lizzy Caplan: A Relação Mais Longa

O seu relacionamento mais longo foi com Lizzy Caplan, que começou como “amigos com privilégios” e durou seis anos. No entanto, eles se separaram, deixando Perry com arrependimentos persistentes.

Ele escreveu que a separação ainda o assombrava. “Todos os meus medos surgiram como uma serpente”, escreveu. “Às vezes penso que, se tivesse pedido para ela se casar comigo, agora teríamos dois filhos e uma casa. Em vez disso, sou apenas um sujeito que está sozinho em casa aos cinquenta e três anos.”

Molly Hurwitz: o último relacionamento

O último relacionamento notável de Perry foi com Molly Hurwitz, que culminou em um noivado em novembro de 2020. Apesar de terem mantido um perfil discreto, o casal se separou em junho de 2021.

Alguns dias depois da morte do ator, Molly prestou uma homenagem ao ex-noivo com uma postagem no Instagram. “Ele ficaria feliz de saber que o mundo está reconhecendo o quão talentoso era, e ele realmente tinha um talento incrível”, escreveu.