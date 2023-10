Matthew Perry: artistas e amigos repercutem morte do ator de Friends: Você nos trouxe amor

Amigos, companheiros de atuação e figuras importantes do mundo artístico e do entretenimento lamentaram a morte do ator Matthew Perry, que interpretou o personagem Chandler Bing na série Friends. O ator foi encontrado morto na noite de sábado, 28, em sua casa, em Los Angeles, segundo informações da imprensa internacional, dentro de uma banheira de hidromassagem. A causa da morte ainda não foi confirmada. Ele tinha 54 anos.

A atriz Viola Davis, vencedora do Oscar, definiu a morte de Perry como “devastadora” e afirmou, em um comunicado nas redes sociais, que o livro autobiográfico do ator foi um “presente” para muitas pessoas. Na mensagem, a atriz diz ainda que o intérprete de Chandler Bing trouxe amor ao público. “Além da alegria que você trouxe a muitos, seu coração reinou supremo. Descanse em paz… saiba que você trouxe amor.”

A cantora e compositora Adele, que fazia um show em Las Vegas na noite de sábado, interrompeu a apresentação para prestar uma homenagem ao ator, informou o jornal britânico Daily Mail. De cima dos palcos, Adele disse que vai se lembrar do personagem de Matthew Perry, Chandler Bing, “pelo resto da vida”. “Ele é, provavelmente, o melhor personagem cômico de todos os tempos”, comentou a cantora.

A atriz Maggie Wheeler, que deu vida à personagem Janice em Friends, e que fazia par romântico com Chandler em momentos do seriado, também foi às redes comentar a morte do ex-colega de atuação. “Que perda. O mundo sentirá sua falta, Matthew Perry. A alegria que você trouxe a tantos em sua vida muito curta continuará viva. Eu me sinto muito abençoada por cada momento criativo que compartilhamos”, disse.

A atriz norte-americana Selma Blair, lamentou a morte de Perry, a quem se referiu como “o namorado mais velho”. “Todos nós amávamos Matthew Perry, e eu especialmente”, escreveu. “Eu o amava incondicionalmente. E ele a mim. E estou despedaçada. Coração partido. Bons sonhos Matty. Bons sonhos”.

A atriz Octavia Spencer disse em uma publicação estar “extremamente triste” com a morte de Matthew Perry e afirmou que “seu presente para o mundo será lembrado para sempre”. “Enviando lembranças à família, amigos, colegas de elenco e milhões de fãs de Matthew ao redor do mundo”, lamentou.

A atriz Mira Sorvino também prestou uma homenagem ao ator. “Que você encontre paz e felicidade no céu, fazendo todos rirem com sua inteligência singular”, escreveu a artista na rede X (antigo Twitter).

A NBC (sigla de National Broadcasting Company), emissora que exibiu Friends por uma década usou as redes sociais para lamentar a morte “prematura” de Matthew Perry, e dizer que o ator “trouxe muita alegria para centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo com seu timing cômico perfeito e humor irônico”, e que o legado do artista “viverá por inúmeras gerações”.

A Warner Bros, responsável pela produção do Friends, em uma nota compartilhada com rede social oficial da série disse que a empresa está arrasada com a morte do artista. “Ele foi um verdadeiro presente para todos nós. Nosso coração está com sua família, entes queridos e todos os seus fãs”.

A morte do ator também alcançou o mundo político. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que foi colega de Matthew Perry na escola, disse no X que “nunca vai esquecer das brincadeiras” que os dois faziam no pátio do colégio onde estudavam. “Sei que as pessoas ao redor do mundo nunca esquecerão a alegria que ele lhes proporcionou. Obrigado por todas as risadas, Matthew. Você foi amado – e sua falta será sentida”.

Os pais de ambos também eram próximos. A mãe de Matthew Perry, Suzanne Morrison, foi secretária de imprensa do pai de Justin Trudeau, na época em que Pierre Trudeau era primeiro-ministro do Canadá.