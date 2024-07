Matthew Macfadyen não se considerava um bom Sr. Darcy: ‘Não sou atraente o suficiente’

O ator britânico Matthew Macfadyen roubou – e continua a roubar – corações com sua performance como Sr. Darcy em Orgulho e Preconceito. Curiosamente, porém, ele nunca se considerou um bom candidato para estrelar a adaptação do clássico de Jane Austen.

“Pensava que eu fui mal escalado ou que não era atraente o suficiente”, contou, em entrevista ao CBS Mornings. Essa insegurança, inclusive, foi uma das razões para não ter gostado muito da experiência do filme. “Sinto-me mal em dizer isso, mas queria ter aproveitado mais. Queria ter me preocupado menos”, admitiu.

Quase 20 anos depois da estreia, o ator não só consegue enxergar que “deu tudo certo”, como também fica feliz quando é reconhecido por fãs do longa na rua. “É provavelmente a coisa mais lisonjeira que me acontece hoje em dia. É sinal de que não estou envelhecendo tão mal”.

Com direção de Joe Wright, Orgulho e Preconceito foi indicado a quatro prêmios no Oscar e impulsionou a carreira do ator britânico. Mais recentemente, porém, Macfadyen passou a ser conhecido também como o Tom Wambsgans, personagem que interpretou durante quatro temporadas em Succession e que rendeu para o ator duas vitórias no Emmy.

Hoje, ele é uma das estrelas de Deadpool & Wolverine, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 25.