Cultura ‘Matrix’ com trilha sonora ao vivo: 25 anos do filme terá sessão especial no REAG Belas Artes

Matrix, clássico da ficção científica estrelado por Keanu Reeves, completa 25 anos em 2024. E, para celebrar essa ocasião, o cinema REAG Belas Artes prepara uma homenagem especial: a exibição do filme acompanhada de sonorização ao vivo.

No dia 21 de julho, o cinema recebe o duo Duothèque, que acompanhará toda a sessão com covers de bandas conhecidas, como Massive Attack, The Prodigy, Propellerheads e Rage Against The Machine. Formado pelos músicos Marco Vianna e Fê Pinatti, o Duothèque ainda trará músicas compostas especialmente para o evento.

Serão duas sessões, uma às 14h e outra às 17h – mas esta última, vale dizer, já está com ingressos esgotados. Para garantir sua entrada na sessão restante, basta acessar o site do REAG Belas Artes .

Relembre Matrix

Marco do cinema dos anos 1990, Matrix mistura o mito da caverna de Platão com cyberpunk e artes marciais. O longa acompanha a jornada de Neo, um programador que faz uma dura descoberta: sua realidade não passa de uma simulação. Na verdade, a humanidade está presa, tendo sua energia sugada por máquinas inteligentes que comandam o mundo. Conforme compreende a verdade e entra em contato com essa distopia, Neo conhece outras pessoas que conseguiram se libertar e decide se unir à sua rebelião contra as máquinas.

Trailer

Comandado pelas irmãs Wachowskis, Matrix foi e segue sendo uma obra importante e influente no cinema mundial. Além da sua complexidade narrativa, que vai muito além da mescla entre jornada do herói e conceitos filosóficos, o filme representou avanços técnicos relevantes, que foram usados à exaustão pelo cinema de ação. Não à toa, desde seu lançamento, ele foi referenciado de diversas formas e em diferentes mídias.

Estrelado por Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss e Hugo Weaving, o longa ganhou outras três sequências – a última mais recentemente, em 2021. Contudo, o universo também se expandiu para curtas de animação, quadrinhos e videogames.