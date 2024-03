Cultura Matinal ‘Chega Mais’ estreia no SBT com jornalismo e entretenimento

O êxito da programação infantil colocou as telenovelas para crianças em lugar de destaque na grade do SBT. A emissora, porém, ainda tem um público adulto bastante fiel. E esses telespectadores são a mira do canal a partir de amanhã, dia 11. Comandado por Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias, o matinal “Chega Mais” segue a já conhecida fórmula de misturar jornalismo e entretenimento, visando suavizar a programação das manhãs da emissora.

“Vamos assumir um horário em que o SBT vinha com jornalismo, com muita informação desde cedo, então a ideia é trazer informação com um pouco mais de leveza e entretenimento. O programa tem um perfil jornalístico, mas a gente quer fazer uma entrega mais leve, com pautas de comportamento e principalmente prestação de serviço. Vamos sair um pouco da informação para trazer um pouco de leveza e prestação de serviço dentro desse horário”, explica o diretor Carlos Aleixo.

No palco da produção, o trio de apresentadores irá dividir o palco com artistas e especialistas para falar de assuntos diversos, com leveza e relevância jornalística. “O sonho de qualquer comunicador um dia é poder trabalhar na emissora de Silvio Santos. E eu terei a oportunidade de viver isso agora”, valoriza Paulo Mathias, que celebra as novas parcerias no vídeo.

O “Chega Mais” marca o retorno de Regina ao SBT. A apresentadora fez sua primeira passagem entre 2004 e 2008, quando comandou a primeira fase do “Casos de Família”. Na emissora, Regina também trazia ao público os acontecimentos da casa de ensaios do reality-show “Protagonistas de Novelas,” e comandou ao lado de João Marcelo Bôscoli a transmissão do Grammy Latino 2005. Ao deixar o SBT, Regina passou pela Rede TV e pela TV Gazeta, de onde se desligou recentemente.

Já Michelle Barros, que ficou por mais de uma década no jornalismo da Globo, fazia parte do quadro de apresentadores do SBT desde o ano passado. A novíssima revista eletrônica vai contar com toda a estrutura nacional da emissora para trazer links ao vivo de diversas partes do Brasil. “Esse projeto vai ao encontro do que eu sonhava fazer! Mais ainda por ser numa casa tão receptiva, que sempre me acolheu com grande afeto e que acredita no meu trabalho”, vibra Michelle.