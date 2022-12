Mateus Solano é o novo jurado da terceira temporada de ‘The Masked Singer Brasil’

A nova temporada de The Masked Singer Brasil na TV Globo terá o ator Mateus Solano como novo jurado. A terceira temporada do reality musical que estreia em janeiro de 2023 também terá na bancada de júri Sabrina Sato, Taís Araújo e Eduardo Sterblitch. Ivete Sangalo continua apresentando a atração e a cantora Priscilla Alcantara responsável pelas entrevistas de bastidores.

“Estou muito feliz e honrado por ter sido convidado a integrar a bancada do The Masked Singer Brasil! Sou de um tempo em que as pessoas assistiam TV todas juntas num mesmo horário, o que acabou se perdendo com as muitas opções que existem hoje. Esse programa consegue a proeza de juntar todo mundo num domingo para assistir, se divertir e torcer junto. Que eu possa trazer ainda mais alegria e diversão aos domingos junto aos meus queridos Taís Araújo, Eduardo Sterblitch e Sabrina Sato”, disse o ator.