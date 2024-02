‘MasterChef Brasil’ terá edição inédita para confeiteiros; saiba como se inscrever

A Band anunciou nesta quinta-feira, 22, o lançamento de um novo derivado do MasterChef Brasil. Prestes a completar uma década no ar, o popular programa culinário terá uma edição inédita inspirada no Dessert Masters, uma versão da franquia voltada para profissionais da confeitaria que estreou em 2023 na Austrália.

Conforme divulgado pela emissora, aqueles que estiverem interessados podem realizar suas inscrições através do site oficial . O novo reality show tem previsão de estreia para outubro deste ano.

“Pela primeira vez no Brasil, os melhores confeiteiros do País poderão disputar o título de MasterChef e mostrar todo o seu poder nas mais deliciosas sobremesas”, diz a apresentadora Ana Paula Padrão no vídeo de divulgação do novo reality.

Além do retorno da apresentadora, o painel do MasterChef Confeiteiros também terá o time de chefs composto por Eric Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo – que passou a fazer parte do programa em 2021, substituindo Paola Carosella.

Esta será a quinta versão diferente do MasterChef Brasil: desde 2014, a Band exibe a versão tradicional com cozinheiros amadores. Em 2015, a emissora estreou o MasterChef Júnior, com crianças, que teve duas temporadas. Também foram ao ar quatro temporadas da edição MasterChef Profissionais, com chefs renomados; uma de MasterChef: A Revanche, com ex-participantes; e o MasterChef +, com cozinheiros com idades acima de 60 anos.