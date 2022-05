‘MasterChef Brasil’: Nova temporada ganha data de estreia na Band

Novidade no ar… A nona temporada do MasterChef Brasil já está quase saindo do forno e indo direto para as telinhas do público. Neste domingo, 1º, a Band anunciou a data de estreia da nova temporada: 17 de maio (terça-feira).

O trio de jurados, formado por Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça, já apareceu em alguns comerciais da emissora falando sobre a paixão em realizar sonhos e quem viu estes momentos já entendeu o recado.

“A paixão realiza sonhos”. Esse é o slogan da nova temporada do reality gastronômico. A estreia está marcada para às 22h30 do dia 17 de maio, e promete muitas emoções em mais um programa com cozinheiros amadores.

A notícia também foi compartilhada nas redes sociais do MasterChef Brasil e da Band. Os nomes dos participantes ainda não foram divulgados, mas os fãs da atração já estão animados para acompanhar o programa que é comandado por Ana Paula Padrão.

“Até que enfim”, “já vou colocar na agenda” e “o coração quase não aguenta” foram alguns dos comentários que o público deixou nas redes sociais.