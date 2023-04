Cultura Marvvila é anunciada como atração no festival The Town após participação no ‘BBB 23’

Dois dias após ser eliminada do programa Big Brother Brasil 23, Marvvila foi anunciada como atração do festival The Town. A artista irá se apresentar no dia 7 de setembro no palco Factory.

No mesmo palco, outros nomes foram anunciados. São eles: Teto, Luccas Carlos, MC Don Juan e Xênia França, além de vozes como Caio Luccas, Kayblack, Urias, Wiu, Veigh, Lia Clark, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari, Yunk Vino, MC Dricka, Grag Queen, Tassia Reis, Cynthia Luz e N.I.N.A.

No palco The One, Seu Jorge é o artista confirmado como headliner. Entre as novidades, Criolo tem como convidado um dos maiores grupos de rock do Brasil, o Planet Hemp.

Antes, é a vez do Orochi receber a rapper Azzy. Abrindo o dia, um encontro que vai agitar todo o público presente na Cidade da Música: Tasha & Tracie convidam uma das pioneiras do rap feminino, Karol Conka, para dividir o palco.

Confira a programação completa:

2/9

Palco Skyline: Post Malone; Mc Hariel, Mc Ryan SP e Mc Cabelinho.

Palco The One: Racionais MCs & Orquestra Sinfônia Heliópolis; Criolo convida Planet Hemp; Orochi convida Azzy; Tasha & Tracie convidam Karol Conká

Palco Factory: Teto, Caio Luccas, Kayblack, Urias

São Paulo Square: Esperanza Spalding

3/9

Palco Skyline: Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok e Luísa Sonza.

Palco The One: Seu Jorge

Palco Factory: Luccas Carlos, WIU, Veigh e Lia Clark.

São Paulo Square: Esperanza Spalding.

7/9

Palco Skyline: Maroon 5 e Ludmilla

Palco The One: Ne-Yo, Angélique Kidjo e Maria Rita.

Palco Factory: Marvvila, Afrocidade, Larissa Luz e Hodari

São Paulo Square: Stanley Jordan.

9/9

Palco Skyline: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Garbage e Pitty

Palco The One: Wet Leg

Palco Factory: Mc Don Juan, Yunko Vino, Mc Drika e Grag Queen

São Paulo Square: Stanley Jordan.

10/9

Palco Skyline: Bruno Mars, H.E.R., Kim Petras e Iza

Palco The One: Jão

Palco Factory: Xênia França, Tássia Reis, Cynthia Luz e N.I.N.A.

São Paulo Square: Richard Bona.