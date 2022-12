Marvel empolga com o trailer do novo ‘Guardiões da Galáxia’

Feige foi ovacionado como astro na apresentação da Marvel dentro do painel Disney, a principal atração do primeiro dia oficial da CCXP 2022

“Zé Boné, Zé Boné!”. Só mesmo no Brasil, para Kevin Feige, o todo-poderoso presidente do Estúdio Marvel, ganhar apelidos tão carinhosos. Feige foi ovacionado como astro na apresentação da Marvel dentro do painel Disney, a principal atração do primeiro dia oficial da CCXP 2022.

Novidade mesmo, ele trouxe poucas. Sim, apresentou o trailer oficial de Guardiões da Galáxia – Vol. 3, na mesma hora em que era divulgado mundialmente – um dia antes, outras cenas haviam sido apresentadas no showcase de conteúdo para Ásia e Pacífico, em Cingapura, um evento da indústria.

Mas o público brasileiro vibrou quando viu Gamora (Zoe Saldana), que estava no palco naquele momento. A personagem tinha morrido em Vingadores: Guerra Infinita (2018). Como quase ninguém morre verdadeiramente no Universo Cinematográfico Marvel, ela apareceu em Vingadores: Ultimato em sua versão de 2014, graças a uma máquina do tempo. Ela não estava com os outros Guardiões da Galáxia em Thor: Amor e Trovão (2022), mas reaparece no Volume 3, que estreia em maio de 2023 e é o último filme da série a ser dirigido por James Gunn, que vai ser o Kevin Feige da DC. Feige explicou que, neste universo, Gamora nem conhece seu antigo amor, Peter Quill (Chris Pratt).

O trailer também traz a aparição de Will Poulter como o herói Adam Warlock.

Feige também recebeu no palco Peyton Reed, o diretor de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Juntos, eles revisitaram o legado de sete anos do personagem interpretado por Paul Rudd, que surgiu pela primeira vez em Homem-Formiga (2015). Em seguida, Rudd, bem como Evangeline Lilly, que faz a Vespa, e Jonathan Majors, que interpreta o grande vilão da Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel, subiram ao palco – todos tentaram falar algumas palavrinhas em português.

O grupo apresentou a abertura do filme, que faz graça com o fato de Scott Lang continuar sendo um homem comum, mesmo sendo um super-herói. E, mais tarde, a cena em que ele conhece Kang pela primeira vez. Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia em 16 de fevereiro, inaugurando a Fase 5 da Marvel.

Lucasfilm

Pedro Pascal foi recebido aos gritos de “lindo, tesão, bonito e gostosão”, o que foi devidamente traduzido pelo mestre de cerimônias, Marcelo Forlani.

O ator subiu ao palco para falar um pouco da terceira temporada de O Mandaloriano, que estreia em 1º de março – a data foi anunciada com a presença virtual de seus criadores, Jon Favreau e Dave Filoni. Pascal também brincou que ficava feliz de ser o papai – o “daddy” -, referindo-se à relação de seu personagem com a mascote adorada por todos, Grogu, também conhecido como Baby Yoda.

Pascal volta ao palco da CCXP no sábado, 3, para a apresentação de The Last of Us, série da HBO baseada no videogame.

A Lucasfilm também confirmou oficialmente o título da quinta – e última – aventura de Harrison Ford em um de seus papéis mais memoráveis: Indiana Jones e O Chamado do Destino. O longa dirigido por James Mangold tem estreia prevista para junho de 2023. A CCXP também foi o palco da estreia mundial do trailer, que traz imagens do ator rejuvenescido. Várias das cenas já tinham sido vistas durante a D23, inclusive a divertida reversão da famosa sequência em que Indy atira em um espadachim exibido – aqui, é ele que demonstra suas habilidades com o chicote, apenas para ver sua plateia apontar armas de fogo em sua direção.

Avatar

A atriz Zoe Saldana e o produtor Jon Landau apareceram no palco para falar do segundo filme da série, Avatar: O Caminho da Água, de James Cameron, que chega no dia 15, treze anos depois da estreia do primeiro filme. Em seguida, a plateia da CCXP assistiu a 18 minutos de impressionantes cenas do longa – as mesmas apresentadas em setembro na D23, convenção de fãs da Disney.

Pixar

A produtora Denise Ream subiu ao palco para falar de Elementos, o novo filme do estúdio, com estreia prevista para 16 de junho de 2023. Ela também trouxe cenas da produção, sobre a história de amor entre Ember, elemento do fogo, e Wade, elemento da água.

Paramount

O estúdio anunciou um painel-surpresa que consistiu apenas na versão legendada e depois dublada do novo Transformers: O Despertar das Feras, dirigido por Steven Caple Jr. e estrelado por Anthony Ramos e Dominique Fishback. O longa estreia em 8 de junho de 2023.