Maroon Five anuncia vinda ao Brasil em abril de 2022

No momento em que a banda que venceu três vezes o Grammy recebe uma certificação de diamante por seu mega sucesso Girls Like You, o Maroon Five confirma sua passagem pelo Brasil. A turnê de lançamento do álbum JORDI inclui: República Dominicana, Porto Rico, México, Brasil, Argentina, Paraguai e Costa Rica.

Os shows no Brasil serão em São Paulo, em 5 de abril, no Allianz Parque, e em Porto Alegre, 6 de abril, no Centro de Eventos FIERGS, área externa. Os clientes dos cartões Elo terão pré-venda exclusiva de 15 a 16 de dezembro de 2021, a partir do dia 15, às 10h online e às 12h na bilheteria oficial. Para o público geral, a venda começa no dia 17 de dezembro de 2021, a partir das 10h online e a partir das 12h na bilheteria oficial. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros para os portadores do cartão Elo e 3x sem juros para os demais cartões de crédito, estarão disponíveis online ( www.eventim.com.br ) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência no Allianz Parque, em São Paulo; e na Arena do Grêmio, em Porto Alegre).

JORDI traz o sucesso Beautiful Mistakes e o último single pop Memories, que ultrapassou a marca de 1 bilhão de streamings no Spotify e acumulou mais de 775 milhões de views no YouTube. O Maroon 5 alcançou a marca de mais de 45 milhões de ouvintes no Spotify por mês.

DATAS DA TURNÊ MUNDIAL:

26/03 Estádio Quisqueya Santo Domingo, República Dominicana

28/03 Coliseo de Puerto Rico San Juan, Porto Rico

30/03 Foro Sol Cidade do México, México

01/04 Parque Fundidora Monterrey, México

05/04 Allianz Parque São Paulo, Brasil

06/04 Centro de Eventos FIERGS – Área Externa Porto Alegre, Brasil

08/04 Campo Argentino de Polo Buenos Aires, Argentina

10/04 Jockey Club Assunção, Paraguai

13/04 Cocacola Amphitheater San Jose, Costa Rica

16/04 Hard Rock Punta Cana, República Dominicana

SERVIÇO

SÃO PAULO

Data: 05 de abril de 2022 (terça-feira)

Abertura dos portões 17h

Banda de abertura: 20h

Horário Maroon 5: 21h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$160,00