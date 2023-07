Marlene Mattos reforça frase polêmica após repercussão de documentário de Xuxa

A ex-empresária Marlene Mattos reforçou uma das frases que geraram grande repercussão após a divulgação de um trecho do reencontro entre ela e Xuxa Meneghel durante a produção de Xuxa, o Documentário. As duas se viram novamente após 19 anos em frente às câmeras e o encontro gerou um episódio inteiro da série documental.

Nesta segunda-feira, 10, a ex-empresária repostou o apoio que recebeu do fotógrafo André Schiliró nas redes sociais com uma das frases ditas por ela. “Eu não sei ser condescendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou, sou. Mas, olha: eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”, disse Marlene no trecho reproduzido.

Xuxa deu uma entrevista ao Fantástico em que o registro da conversa com Marlene foi divulgado. No trecho, a ex-empresária argumenta que “acertou muito mais do que errou”. “O mundo não é isso que você quer que seja. … Você era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete”, declarou à apresentadora.

“Eu tenho medo de as pessoas olharem para você e falarem: Nossa, que monstro essa mulher!”, diz Xuxa em relação à possível repercussão do documentário. “Os teus fãs já me veem assim”, responde Marlene.

A apresentadora relatou ter sentido um “choque” ao ouvir algumas declarações da ex-empresária. “Ela dizer: Eu faria tudo de novo. Isso, para mim, é uma frase que marcou o documentário demais”, afirmou.

Xuxa, o Documentário estreia no Globoplay na próxima quinta, 13. Assista ao trailer abaixo.