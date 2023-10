Marlene Mattos e Jean Wyllys vão trabalhar juntos em podcast

Conhecida por ter trabalhado por quase 20 anos com Xuxa, Marlene Mattos anunciou nesta quarta-feira, 18, que vai estrear um podcast ao lado do ex-deputado Jean Wyllys. A união dos dois foi anunciada em uma publicação na conta do Instagram de Marlene.

“Parceria atualizada com sucesso: reencontrado e contratado para o próximo podcast”, escreveu a diretora. Marlene, no entanto, não deu muitas informações sobre como deve funcionar o programa que os dois vão fazer. O podcast também não tem data para estrear.

A parceria causou repercussão nas próprias redes da diretora. Marlene defendeu o ex-deputado e a união dos dois no novo trabalho. “Tenho mil razões para gostar do Jean Wyllys. Ele é inteligente, dedicado, trabalhador, amigo dos seus amigos: Jean não é falso! Eu gosto dele e isso nos basta! Eu nunca quis ou ambicionei ser diferente, eu sou apenas Marlene, ao meu modo, com minhas escolhas e minhas camisas brancas Há quem acredite que só tenho uma (kkkk) paciência!”, escreveu na publicação que mostrava uma foto da personagem Mônica, de Mauricio de Sousa, abrindo um guarda-roupas cheio de vestidos vermelhos iguais.

“Eu não domino a mente das pessoas, mas uma coisa quero lhes dizer: eu sou dona da minha vida, das minhas percepções e nunca permiti que me dissessem o que fazer, e assim pretendo seguir! A todas essas pessoas que estão falando barbaridades sobre o Jean, posso afirmar que ele não lhes fez nenhum mal, portanto, se alguém não se identifica comigo, não tem mesmo o que fazer aqui! Tenham cuidados redobrados com julgamentos baseados em ouvi falar, achismos Por mais opiniões sinceras, e menos piolhos! Julgar sem conhecer é um ato de covardia, por isso lhes peço: pulem fora do meu barco!”, finalizou, pedindo que pessoas que se colocaram contra a parceria a deixassem de seguir.

Marlene é considerada uma personagem polêmica na história da televisão. Depois de trabalhar com Xuxa por quase 20 anos, ter participado da criação da “rainha dos baixinhos”, ter feito um grande trabalho na programação da Globo, principalmente no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, as duas se separaram. Marlene ficou sumida por muito tempo dos holofotes e voltou à mídia depois de Xuxa, o Documentário, lançado no Globoplay em julho deste ano.