Markie Post, atriz de ‘Scrubs’, morre aos 70 anos

Markie Post, atriz conhecida por trabalhar em produções como Scrubs, O Barco do Amor, Ilha da Fantasia e Night Court, presença constante na televisão dos Estados Unidos ao longo de quatro décadas, morreu aos 70 anos no último sábado, 7, em Los Angeles, após anos de batalha contra o câncer. A informação foi confirmada por sua empresária, Ellen Lubin Sanitsky, à Associated Press.

Markie Post foi uma presença antiga na TV e apareceu em programas como Scrubs, em que viveu Lily, a mãe de Elliot Reid, Night Court, O Barco do Amor, Cheers, Esquadrão Classe A e Ilha da Fantasia. Em Quem Vai Ficar com Mary?, interpretou a mãe da personagem da protagonista Cameron Diaz. Já durante a quimioterapia, ela realizou seus últimos trabalhos no filme Christmas Reservations e na série The Kids Are Alright.

Seu trabalho mais lembrado pelos espectadores dos Estados Unidos foi em Night Court, sitcom sobre uma corte municipal de Justiça de Manhattan, que foi ao ar entre 1984 e 1992. A partir da terceira temporada, ela se tornou uma participante fixa como a personagem Christine Sullivan.