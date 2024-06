Mark James, compositor de clássicos de Elvis Presley, morre aos 83 anos

O compositor Mark James, autor de clássicos como Suspicious Minds de Elvis Presley, morreu aos 83 anos no último sábado, 8, em Tennessee, Estados Unidos.

Mark compôs para artistas de gêneros diversos, como Jay-Z, Pet Shop Boys e Willie Nelson. Em 1969, Elvis alugou o mesmo estúdio onde o compositor trabalhava, em Houston, escutou Suspicious Minds e decidiu gravar a música – que tornou-se um hit na carreira do cantor norte-americano.

Até Mark havia perdido as esperanças sobre a composição, gravada por ele mesmo um ano antes de o Rei do Rock cantá-la. Com o sucesso da parceria, Elvis também gravou Always On My Mind, balada romântica com uma letra inspirada na própria vida do compositor.

No fim dos anos 1980, a canção foi regravada pelos Pet Shop Boys e rendeu a Mark um Grammy, além de atingir o topo das paradas. Em 2014, ele foi incluído no Hall da Fama dos Compositores.

A família emitiu um comunicado no qual afirma que Mark “era um contador de histórias cativante e tinha o sorriso mais gentil, a risada mais contagiosa e um brilho nos olhos que nunca se apagava”. A causa da morte não foi revelada.