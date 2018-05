Marisa Orth e Miguel Falabella postam fotos na gravação do filme ‘Sai de Baixo’

Para os nostálgicos da década de 1990, saibam que a turma de Sai de Baixo está reunida novamente, dessa vez para a gravação do filme do humorístico. Alguns dos atores postaram fotos do elenco nesta terça-feira, 29.

“Primeiro dia com Caco! Saudades! Prestes a embarcar numa excursão da Vavatur. Vem aí, o filme”, escreveu Marisa Orth na legenda de uma foto ao lado de Miguel Falabella. Os dois faziam o casal Magda e Caco Antibes. “Uma alegria reencontrar essas personagens”, escreveu Miguel.

Além deles, ainda compõem o elenco Tom Cavalcanti, Katiuscia Canoro e Aracy Balabanian. Por outro lado, a ausência de Luiz Gustavo no papel de Vavá, por motivos de saúde, será a mais sentida. Já Claudia Jimenez recusou o trabalho e foi substituída por Cacau Protásio.