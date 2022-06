Mário é o 6º eliminado do reality MasterChef

Mário não se deu bem em uma prova de reprodução com lula e foi o sexto eliminado do reality show MasterChef na terça-feira, 21. O participante precisou fazer três pratos com o fruto do mar, mas não agradou aos jurados.

O chef Henrique Fogaça pediu para que o cozinheiro amador experimentasse um dos pratos. Mário, no entanto, disse não ter encontrado erros no sabor.

“É esquisito, sem tempero. Esse molho está um show de horror”, disse Fogaça que, mais tarde, definiu a comida como “zoada, ruim e mal feita”.

O veterinário, porém, não concordou com a decisão.

“Como eles falaram, devo ter algum problema de paladar, mas tudo bem, manda quem pode, obedece quem tem juízo”, comentou ele ao portal da Band.