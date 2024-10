Cultura Marina Ruy Barbosa posta fotos românticas no aniversário do noivo

A atriz Marina Ruy Barbosa aproveitou o aniversário do noivo, o empresário Abdul Fares, para compartilhar uma série de fotos românticas em sua conta no Instagram na quinta-feira, 10. Em uma das fotos, a atriz escreveu “HBD my love” (parabéns, meu amor, em português).

O empresário Abdul Fares, de 40 anos, é descendente de libaneses e nasceu em São Paulo. Ele é herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da capital paulista, que fundou a rede Marabraz.

Na empresa da família, é diretor financeiro. Além disso, atua em mais três companhias: ele é cofundador da Blue Group Digital, uma marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo; sócio na LP Real Estate, do setor imobiliário, e nas Lojas Mappin.

Abdul já namorou a ex-BBB Jaque Khury entre 2008 e 2009. Já Marina não assumia um relacionamento desde o término com o político e empresário Guilherme Mussi, em 2022. A atriz já foi casada com o automobilista Alexandre Negrão por três anos. Eles se separaram em janeiro de 2021.

O noivado de Marina e Abdul foi confirmado em outubro do ano passado, por fontes próximas ao casal.