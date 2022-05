‘Marilyn’, de Andy Warhol, bate recorde ao alcançar R$ 1 bilhão

Reproduzida por vendedores de todo o mundo, a cópia do retrato de Marilyn Monroe estampou artigos populares no Brasil e se tornou conhecida até mesmo pelas novas gerações.

Só que a imagem original Shot Sage Blue Marilyn está longe de ter um preço acessível. Pelo contrário, nesta segunda-feira, 9, foi leiloada em Nova York por US$ 195 milhões – mais de R$ 1 bilhão – e alcançou a marca da peça mais cara do século 20. Apesar do valor elevado, bastaram apenas quatro minutos para o novo proprietário ofertar um lance para adquirir a tela. O comprador não teve a identidade revelada.

O quadro faz parte da coleção The Shot Marilyns, série com cinco quadros produzida em 1964, dois anos depois da morte da atriz Marilyn Monroe, um dos ícones da era de ouro de Hollywood.

WARHOL SUPERA PICASSO. Segundo a casa de leilões Christies, a expectativa era de que a obra fosse vendida por US$ 200 milhões. A obra superou Mulheres de Argel, de Pablo Picasso, vendida por US$ 179,4 milhões em 2015.