Marília Mendonça faz relato sobre bullying e aconselha fãs

Após assistir à série 13 Reasons Why, a cantora Marília Mendonça utilizou seu Twitter para aconselhar jovens que sofram com problemas como bullying e depressão, além de fazer um alerta a seus pais.

“A falta de diálogo em casa é causa de grandes problemas na atualidade. Culpar a escola é complicado. Se eu tenho a minha família em casa, e ela não me vê, não se importa, por que a escola se importaria?”, questionou.

Marília ainda relembrou ter sofrido com bullying durante sua juventude: “Chegava em casa e contava tudo para minha mãe, ela revirava o mundo, até que resolvessem o problema.”

“Se você tem passado por problemas como bullying, converse com seus pais, com uma tia, com sua avó, com alguém de sua confiança”, salientou.

Por fim, a cantora deu seu conselho: “O suicídio não é uma opção. Você não tem noção de quanta gente te ama e a depressão não te deixa ver. Procure ajuda. Não roube de si mesmo o seu bem mais precioso: a vida.”