Cultura Marília é a primeira eliminada do ‘BBB 23’, com 52,7% dos votos

Após uma dinâmica inédita envolvendo duplas, a maquiadora Marília foi a primeira eliminada do “BBB 23”. Com 52,7% dos votos, Marília deixou a casa nesta quinta-feira, 26, enquanto Fred, que formava dupla com ela, retorna à disputa do maior prêmio da história do programa.

Os dois haviam sido os escolhidos para o Quarto Secreto na última terça-feira, 24. Eles foram beneficiados com “poderes especiais” e uma visão privilegiada da casa ao vivo.

Diferente do Quarto do Líder, em que o áudio é liberado, Fred e Marília tiveram de usar cards para ouvir as conversas dos brothers. A empolgação foi tanta que a dupla usou todos os cartões disponíveis em poucas horas.

O momento, porém, já provocou reflexões e novos atritos entre os falsos eliminados. Fred volta ao programa de surpresa com uma nova visão de antigos aliados, como Cezar.

O retorno do médico vem após ele ter conquistado as redes sociais com memes. Os momentos de consolo de Marília e a citação de canções de Valesca Popozuda e Lulu Santos marcaram a primeira semana do brother.