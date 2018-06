‘Marido protetor que sou, nada posso fazer’, chora Otaviano Costa

O apresentador Otaviano Costa não conteve a emoção ao falar da mulher Flávia Alessandra em seu programa de rádio No Ar nessa quinta-feira, 7. Ele chorou ao vivo ao comentar a repercussão das acusações feitas contra ela por Antonia Fontenelle.

“Venho acompanhando tantas maldades para cima da minha esposa sem ela merecer, sem ela ter feito nada a não ser representar sua filha em uma situação que eu não gostaria de estar vivendo, e como pai protetor que sou, marido protetor que sou, nada posso fazer, pois não tenho direito a fazer nada”, falou.

Otaviano se referiu ao imbróglio em torno da herança do ator e diretor Marcos Paulo, morto em 2012. Flávia Alessandra, ex-mulher com a qual ele teve uma filha, criticou a maneira como Antonia Fontenelle, viúva do ator, se manifestou sobre o caso e foi duramente criticada por ela.

“Essa menina é de ouro. É uma menina, uma mulher, uma mãe, que merece todo o respeito do mundo, todo o carinho do mundo, todo o amor do mundo. … Fico vendo tanta gente que desconhece tudo e ataca minha esposa e fala dela como se aquela justiça que eles veem na internet fosse verdadeira”, contou Otaviano aos ouvintes.

Ele aproveitou a ocasião para desejar felicidades a Flávia, que comemorou 44 anos no dia: “No aniversário dela, só quero que ela tenha muita saúde, muita sorte, muita calma, que ela encontre na família, no amor, nos amigos verdadeiros”.