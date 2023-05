Marido não aceita resultado, invade palco e tenta impedir coroação do Miss Gay Mato Grosso

O concurso de Miss Gay Mato Grosso aconteceu neste sábado, 27, em Cuiabá, MT, e no anúncio do resultado, o marido de uma das candidatas que foi derrotada, pulou no palco e quebrou a coroa que seria entregue a vencedora.

A disputada final estava entre Nathally Becker, representante Cuiabá, e Emanuelly Belini, representante de Várzea Grande. Elas aguardavam a decisão de mãos dadas, e quando o nome de Emanuelly foi anunciado, o marido de Nathally invadiu o palco.

Alguns presentes filmavam o final da competição e conseguiram captar o momento em que o homem toma a coroa da mão da apresentadora e a arremessa ao chão. Ele precisou ser contido pela organização do evento. O vídeo viralizou.

Um comunicado oficial foi compartilhado nas redes sociais do evento reiterando o resultado de Emanuelly Belini (Miss Várzea Grande) como vencedora.

Ainda conforme a publicação, a organização revelou que tomará as providências sobre o ocorrido. “Informamos que a equipe jurídica do nosso concurso foi acionada e tomará as devidas providências legais quanto ao foto criminoso (art. 163 e 147, ambos do CP) ocorrido e que foi lamentavelmente presenciado por todos ali presente.”