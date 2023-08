Marido de Ivete Sangalo critica Maíra Cardi: ‘Terrorismo nutricional’

Daniel Cady, nutricionista de 38 anos e marido de Ivete Sangalo, criticou um vídeo publicado pela influenciadora Maíra Cardi, 39, nas redes sociais na última semana e acusou a ex-BBB de “terrorismo nutricional”.

Na publicação em questão, a coach de emagrecimento associou os ingredientes de uma receita de bolo de chocolate a diversas doenças, como Alzheimer, diabetes, inflamação no intestino, problemas cardíacos, doença celíaca, gordura visceral, osteoporose e obesidade.

O vídeo, publicado na última quarta-feira, 9, viralizou nas redes sociais e chegou a receber diversas críticas de internautas e de outros nutricionistas nos comentários.

Já neste domingo, 13, foi a vez de Cady comentar o assunto. “Eu fiquei chocado quando vi esse vídeo aqui. Vai reparando. Meus alunos que me mostraram hoje”, disse ele, ao mostrar as imagens originais publicadas por Maíra.

“Pessoal, muito cuidado com esse tipo de conteúdo que vocês encontram aqui na internet. O nome disso é terrorismo nutricional. Isso só faz piorar a sua relação com seu corpo e com a comida. Vamos combater esse radicalismos, e saúde mental em primeiro lugar”, completou.

Na legenda, Cady ainda explicou o que significa o termo que cita no vídeo: “O terrorismo nutricional é a forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos e às práticas individuais, em que os momentos diários de comer viraram algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida”.

“Essa busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento em curto prazo acabam levando as pessoas a seguirem dietas sem critério, sem atenção profissional, e altamente restritiva. Você não precisa deixar de comer um bolo, uma pizza, um pão, etc, para emagrecer ou ter saúde. Precisamos aprender a comer, a nos relacionar com a comida e com o nosso corpo”, escreveu.

Com a repercussão do vídeo publicado pelo nutricionista, a própria Maíra ironizou o comentário feito por ele e por outros internautas. Na manhã desta segunda, 14, ela escreveu nos stories: “Bom dia, vamos iniciar o dia fazendo terrorismo diário?”.

A influenciadora ainda acrescentou uma enquete com quatro opções para os seguidores: “Tô pronta para verdades”, “Amo viver na cegueira”, “Quero que me faça chorar com verdades” e “Quero sorrir com mentiras”.