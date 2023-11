Marido de Ana Hickmann apaga post sobre ‘desentendimento’ e desculpas à família

Alexandre Correa, o marido de Ana Hickmann, apagou os posts no Instagram que havia feito após o episódio de agressão à apresentadora no último sábado, dia 11. Na ocasião, ela denunciou o marido por violência doméstica e lesão corporal.

O empresário já vinha apagando os seus posts desde o dia em que o caso foi divulgado. Até o momento desta reportagem, o perfil de Alexandre aparecia sem nenhuma publicação e sua foto de perfil não mostrava seu rosto, apenas um tom de azul.

Anteriormente, Alexandre havia feito uma publicação negando a agressão a Ana Hickmann. Ele afirmou que “tudo será esclarecido no momento oportuno” e, assim como em nota divulgada à imprensa pela assessoria de Ana, usou a palavra “desentendimento” para tratar sobre a situação.

O empresário negou que tenha dado uma “cabeçada” na mulher. Vale destacar que, no boletim de ocorrências ao qual o Estadão teve acesso, não consta a informação de cabeçada, mas sim de “ameaçá-la Ana Hickmann de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo”.

Também não havia citação direta a outras acusações, como a de tê-la pressionado contra a parede da cozinha, ou fechado uma porta em seu braço, o que teria ocasionado uma contusão no cotovelo esquerdo da apresentadora.

Posteriormente, ele fez um post dizendo que tudo o que queria era ver o filho, Alexandre, de 9 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão teria começado na frente do menino.

O empresário publicou uma imagem de Oxóssi (uma divindade das religiões africanas, também conhecida como orixá) e escreveu: “Oxóssi, caçador de uma flecha só. Filho de Oxalá e Yemanjá! Tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho!”.

Confira o pronunciamento de Alexandre na íntegra:

“De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências.

Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno.

Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza.

Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório.”

Entenda o caso

Em boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann no último sábado, 11, ela denuncia o marido por violência doméstica e lesão corporal. Em nota divulgada no domingo, 12, ela afirmou ter tido um “desentendimento” com o parceiro. Em outra nota, Correa havia negado a agressão.

À Polícia Civil, a apresentadora contou que Alexandre teria fechado a porta da cozinha contra o braço dela e ameaçado dar-lhe uma cabeçada. Após ser atendida no Hospital São Camilo e constatada uma contusão no cotovelo esquerdo, a apresentadora precisou usar uma tipoia.

O caso é investigado pela Delegacia de Itu, onde o casal mora.