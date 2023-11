Mariana Maffeis: quem é a filha de Ana Maria Braga que teve bebê e vive longe dos holofotes

Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, deu à luz uma menina na madrugada da última segunda-feira, dia 13. Ela contou a novidade na quarta-feira, 15, em sua conta do Instagram.

Com 40 anos, Mariana é a primogênita de Ana Maria, fruto do casamento entre a apresentadora e o economista Eduardo de Carvalho. Ela, que é professora de yoga, adota um estilo de vida natural e recluso e pratica a filosofia Vedanta Vaishnava.

“Resolvemos nos mudar para o interior para estar mais próximos de onde são produzidos os alimentos, também pela oferta de alimento”, contou Mariana à revista Quem em 2020. Atualmente, ela mora com a família em Botucatu, no interior de São Paulo, e leva uma vida fora dos holofotes.

Mariana é casada há três anos com o colombiano Badarik González e, além da nova criança, é mãe de Joana, de 12, Maria, de 9 e Varuna, de 2. O nome da recém-nascida ainda não foi anunciado – Mariana declarou que ainda estava “intuindo” essa escolha.

Todo o processo de gravidez, como muitos detalhes de sua vida, foi privado. Mariana anunciou que estava grávida somente no oitavo mês de gestação e optou por não saber o sexo do bebê até a hora do nascimento. O parto aconteceu em casa, cercada pelos filhos mais velhos e seu marido. O pai fez fotos do momento, que foram postadas por ela no Instagram.

“Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Sejamos todos abençoados e iluminados. Que cada consciência humana seja presente de si. Que a cada passo possamos meditar em nossas funções transcendentais de labor, união e expansão evolutiva”, escreveu Maffeis.