Mariana Goldfarb anuncia fim do casamento com Cauã Reymond e pede empatia

Mariana Goldfarb usou os stories do seu perfil no Instagram para anunciar o fim do seu casamento com Cauã Reymond. O casal estava juntos desde 2016, mas foi em 2019 que eles oficializaram a relação, em uma cerimônia íntima apenas com a presença de familiares e poucos amigos. Antes de conhecer Mariana, Cauã foi casado por seis anos com a atriz Grazi Massafera, com quem tem uma filha, Sofia, de nove anos.

Na publicação, a modelo disse que ciclos chegam ao fim. “Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso”, iniciou.

Mariana ressaltou que a “vida não é feita só de coisas boas” e pediu “mais respeito” sobre o momento que está passando. Por fim, pediu “empatia pelo silêncio” após o anúncio do divórcio. Até o momento o famoso não se pronunciou. O Estadão entrou em contato com a assessoria e até o fim dessa matéria não teve retorno.

Mariana Goldfarb comenta sobre cenas de Cauã Reymond com Aline Moraes

O ex-casal foi par romântico na novela Um Lugar ao Sol, da Rede Globo, em 2021. Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, ela disse que não ligava. “Admiro o trabalho e respeito. Tenho que confiar”, disse ela.

Na época, questionada se pretendia assistir aos capítulos, respondeu que só se tivesse vontade. “Não sei, se der vontade. Eu assisto às coisas todas que ele faz, porque apoio. Não tem por quê não assistir. Se a novela for boa, vou assistir”, contou.