Mariah Carey e Kim Kardashian se reúnem em performance com as filhas

Kim Kardashian segue rendida ao sucesso do TikTok e, inclusive, tem um perfil na rede social com a primogênita, North West, de nove anos, onde compartilham uma série de vídeos juntas. Nesta terça-feira, 21, a dupla gravou com convidadas especiais: Mariah Carey e sua filha Monroe Cannon, 11.

O quarteto apostou na trend do momento ao som de Its a Wrap, canção de Mariah. Na ocasião, Monroe e North iniciam a coreografia sincronizadas, mas acabam interrompidas pelas matriarcas. Com escovas de cabelo como microfones, Kim e a cantora surgem na frente às meninas interpretando a música. No entanto, acabam empurradas da cena pelas crianças.

O vídeo bem-humorado está divertindo os internautas. Embora a publicação não permita comentários, o público reagiu no Twitter: “Mariah é a Kim juntas gravando TikTok, uma coisa que eu NUNCA imaginei ver na vida”, escreveu uma usuária.