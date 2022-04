Maria, do ‘BBB 22’, é furtada na Sapucaí: ‘Foi só um susto’

Maria, que participou do BBB 22, foi furtada durante os desfiles de carnaval no Sambódromo da Sapucaí, no Rio de Janeiro, enquanto tirava fotos com alguns fãs. Ela perdeu o celular e a carteira.

No Stories do Instagram, a cantora falou sobre o assunto: “Posso nem ser furtada em paz que vira notícia. Gente, que saco. Está tudo bem. Foi só um susto enquanto a galera tirava foto comigo”.

Outro caso que ocorreu aos arredores da Sapucaí foi uma tentativa de assalto com o humorista Fábio Porchat. No entanto, Marcelo Adnet e Marcos Veras acabaram salvando o amigo de ter seu celular roubado.