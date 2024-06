Cultura Maria Casadevall resume namoro ‘fora do tom’ com Caio Castro: ‘Vítima da estrutura’

A atriz Maria Casadevall afirmou ter mantido relacionamentos com homens no passado, como o namoro com o ator Caio Castro, por pressão social e que sempre sentiu algo “fora do tom.

“Não sabia nomear, mas sabia que alguma coisa estava meio fora do tom, fora do lugar”, disse em entrevista à Marie Claire na terça, 25, ao ser questionada sobre o relacionamento com Castro entre 2012 e 2015.

Casadevall revelou ser lésbica em 2020. No ano seguinte, começou um namoro com a artista Larissa Mares. Antes do relacionamento, porém, afirma ter namorado homens desde os 16 anos para atender às expectativas da sociedade.

“Desde cedo percebi que me sentia atraída por mulheres também. Mas, por conta da heteronormatividade em que cresci inserida, sempre enxerguei a minha atração por homens como a regra a ser afirmada, o meu desejo por mulheres como uma experiência para ser vivida”, afirmou à publicação. “Isso tem nome: heteronormatividade compulsória.”

“Só aos 31 anos, através de muito afeto e letramento, compreendi que era só mais uma vítima da estrutura que nos obriga a enxergar a heteronormatividade como via única para o sucesso amoroso”, afirmou.

Ela não sabe dizer se abrir a orientação sexual ao público já a impediu de assumir um papel. A última atuação de Casadevall foi na minissérie Rio Connection (Globoplay), de 2023. “Se impedir por este motivo, então este é um projeto ao qual eu não gostaria de me envolver.”