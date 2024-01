Mari Palma apresentará grandes premiações internacionais pela CNN Brasil

A jornalista e apresentadora Mari Palma fará a cobertura de grandes eventos do entretenimento mundial em 2024 dentro da faixa CNN Pop, da CNN Brasil. A estreia será com a 81ª edição do Globo de Ouro, uma das principais premiações do cinema mundial, que ocorre no domingo, dia 7 de janeiro.

Dos estúdios da emissora em São Paulo, Mari acompanhará as principais cerimônias não só do cinema, mas também da música e do streaming. Por isso, já estão na lista de coberturas o Critics Choice Awards (14/1), o Emmy (15/1), o Grammy (4/2) e o Oscar (10/3).

A ideia é que Mari, além das informações sobre os premiados, traga notícias de bastidores e, de maneira descontraída, apresente suas listas de favoritos e comente o looks dos famosos.

De acordo com a CNN Brasil, a participação de Mari Palma na cobertura desses eventos é apenas uma parte dos planos que a emissora tem para a apresentadora em 2024.