Marcos Palmeira retorna à trama de ‘Renascer’ 30 anos depois

Marcos Palmeira tem uma trajetória bastante conhecida diante das câmeras. Nos bastidores, porém, o ator de 60 anos tem também uma longa e discreta caminhada bastante ligada ao universo rural. Há mais de duas décadas, o galã de novelas investe na produção de alimentos orgânicos em uma fazenda localizada em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Esses dois mundos tão distintos, no entanto, costumam se cruzar toda vez que o ator encara uma jornada nas clássicas obras de Benedito Ruy Barbosa.

Depois de viver o rejeitado João Pedro na primeira versão de “Renascer”, Palmeira retorna ao enredo, que ganha uma adaptação assinada por Bruno Luperi, na pele do triste e altivo José Inocêncio. “Sou muito grato por essa confiança da Globo e do Bruno de me colocarem para viver o pai do personagem que eu fiz. Isso não tem preço. É um fortalecimento como ator e como homem. É uma chance de recontar, reviver e reavaliar minha trajetória”, afirma.

Na nova versão da novela das nove, José Inocêncio se casa com Maria Santa, papel de Duda Santos, com quem tem quatro filhos. João Pedro, o caçula vivido por Juan Paiva, é o único que não teve a oportunidade de conviver com a mãe, que morre ao dá-lo à luz. A morte da esposa arranca a alegria do peito de José Inocêncio, que encrua para a vida, guardando especial rancor de seu filho mais novo. Com 60 anos, torna-se a figura mais respeitada da região por seus êxitos como produtor de cacau.

Na primeira versão de “Renascer”, você interpretou o jovem João Pedro. Qual a sensação de retornar ao universo criado por Benedito Ruy Barbosa?

Fiquei muito feliz quando fui chamado para esse projeto. Depois de ter feito o remake de “Pantanal”, celebrei que lembraram de mim para essa produção também. Passaram-me um personagem muito importante para a minha carreira. O Benedito, inclusive, pontua a minha carreira. Acho que devo muito ao Benedito. Ele fez muitas coisas acontecerem para mim com “Pantanal”, “Renascer”, “Esperança” e “Velho Chico”. Tem gente que brinca comigo que será a vingança de mim mesmo (risos). Acho que vamos apresentar uma leitura de um clássico.

Em que sentido?

Não estamos simplesmente fazendo de novo uma história. É uma nova história dentro de um texto tão rico. É um clássico em que você não joga nada fora. Cada frase é sagrada. Há um subtexto enorme. Tem algo que estou gostando muito. Na obra aberta, a gente meio que não sabe para onde atirar. Agora, temos uma noção maior da obra e conseguirmos trabalhar e enriquecer essas camadas de trabalho. Que me perdoem as viúvas de “Renascer”, mas é uma nova “Renascer”. Acho que um clássico permite esse tipo de movimento. Pode ser que daqui a 20 anos queiram recontar essa história de novo e vamos retratar um outro momento do Brasil. Sempre atualizando essa história.

De que forma o José Inocêncio ganha uma leitura mais moderna no remake?

O José Inocêncio vem com esse olhar mais da agrofloresta, das plantações mais sustentáveis e de como essa produção do cacau impacta em todos. Não vamos mostrar apenas o grande produtor. Vamos mostrar todas as situações por trás da distribuição de alimentos. O José Inocêncio vem fugindo desse estereótipo do coronel. É um coronel que coloca a mão na massa, que produz. É parceiros dos funcionários. Tem muito o olhar sustentável do agronegócio.

Há cerca de dois anos, você viveu o José Leôncio na nova versão de “Pantanal”. Teve algum receio de encarar um personagem do mesmo universo rural em sequência?

Tive essa preocupação. Pensei como seria: mesmo ator, personagens parecidos e a novela foi ao ar há pouco tempo. Mas foi o que apareceu e eu iria encarar. Se eu ficar preso nesse pensamento, vou acabar caindo nesse receio mesmo. Então, estou livre. Não tenho mais essa preocupação. O Gustavo Fernández tem sido fundamental no meu trabalho. Ele tem ajudado bastante a pontuar certas situações, ajustar o tom nas relações e não ir para o óbvio.

Você também tem uma relação muito próxima com o universo rural. De que forma você e o José Inocêncio se aproximam?

O José Inocêncio tem uma realidade mais próxima a mim. Algo que o José Leôncio não tinha. Ele é mais de colocar a mão na massa, também tenho uma certa relação com cacau. Essas questões de reflexões ambientais também. É um personagem mais colado em mim. Estou amando fazer. Não esperava viver o José Inocêncio com 60 anos. Não poderia ser melhor.