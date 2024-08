Marcos Oliveira, o Beiçola, pode se mudar para o Retiro dos Artistas após ordem de despejo - O Liberal

Ator recebeu nova ordem de despejo do apartamento em que reside, localizado em Botafogo, no Rio de Janeiro

O ator Marcos Oliveira, de 68 anos, conhecido pelo icônico papel de Beiçola na série A Grande Família, está novamente em uma situação delicada. Na última quarta-feira, 21, ele recebeu uma nova ordem de despejo do apartamento em que reside, localizado em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Com uma dívida que ultrapassa R$ 12 mil, incluindo três meses de aluguel atrasados, Marcos tem apenas 15 dias para deixar o imóvel.

Em meio a esse cenário, o Retiro dos Artistas, instituição que já havia oferecido abrigo a Oliveira anteriormente, volta a ser uma possível solução. Porém, o ator hesita em se mudar para o local devido a restrições em relação aos seus três cachorros, Mel, Preta e Lolita. O ator expressou estar em pânico e sem saber para onde ir. “Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou”, desabafou em entrevista ao jornal Extra.

Essa não é a primeira vez que Marcos enfrenta dificuldades financeiras e o risco de perder sua moradia. Em 2023, ele também passou por uma situação semelhante, mas conseguiu quitar parte das dívidas com a ajuda de uma doação de R$ 50 mil da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Apesar de ter quitado os débitos na época, a nova ordem de despejo coloca novamente em xeque a estabilidade do ator.