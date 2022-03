Marcos Mion e Suzana Gullo comemoram 17 anos de casamento

No sábado, 19, Marcos Mion e Suzana Gullo completaram 17 anos de casados. Para celebrar a data, o apresentador publicou um vídeo em suas redes sociais acompanhado de uma declaração.

Nas imagens, aparecem os dois em diferentes momentos da vida com a descrição: “17 anos casado com o amor da minha vida.” Ao fundo, é possível escutar a música No One, de Alicia Keys.

“Eu te amo desde sempre e para sempre. Temos poucas certezas nesta vida, mas uma forte como adamantio é a de que vamos ficar juntos até o fim. Que vai ser o recomeço, a eternidade. Sem você não sou, Nena”, escreveu Mion.

Ainda na publicação, ele citou a família, que hoje é composta pelos três filhos do casal (Romeo, Donatella e Stefano), além de alguns cachorros. “Duas vidas que viraram uma e se transformaram em mais três (e quatro peludas)”, brincou.

Em resposta, Suzana escreveu: “Nossa música. Nossa vida. Tantos momentos lindos nesse vídeo, amor, caiu até um cisco aqui no meu olho. Te amo para sempre.”