Marcos Mion é a nova contratação da Netflix

Dois dias após o término do contrato com a Record TV, o apresentador Marcos Mion foi anunciado pela Netflix como o novo integrante do time, ao lado de Maísa Silva e Bruno Gagliasso. A plataforma de streaming fez o comunicado pela rede social nesta quinta-feira, 29.

Sempre espirituosa nas suas publicações, a equipe da Netflix publicou um vídeo no Twitter onde cria mais um perfil, ao lado de Maísa e Gagliasso, para Mion.

Na legenda, brinca com o som da vinheta da plataforma e o jargão do apresentador. “Agora que o Marcos Mion faz parte da família, to pensando em trocar tudum por tudumzola.”

Clique aqui

No dia 27 de janeiro a Record encerrou o contrato com Mion depois de 11 anos de casa, desde o programa Legendários, em 2010. Porém, uma cláusula no contrato prendeu o ator por mais três meses.

O ex-apresentador de A Fazenda estava sendo cotado para comandar o reality show de sobrevivência da Rede Globo, No Limite. Porém, compromissos com a Record teriam impedido as negociações e o cargo foi ocupado por André Marques.