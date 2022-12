Marcos Caruso se casa, aos 70 anos, com Marcos Paiva, em Lisboa

Marcos Caruso, 70 anos, e Marcos Paiva, 55 anos, trocaram alianças no último dia 18 durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. O técnico de enfermagem compartilhou em seu perfil do Instagram fotos ao lado do ator, que está no ar na novela Travessia, da TV Globo, mostrando os anéis de compromisso. O casal recebeu felicitações de amigos e famosos.

“Parabéns, que beleza!”, comentou Ana Beatriz Nogueira. “Que lindo, meus amores!”, se animou Heloísa Périssé. “Que lindos, parabéns!”, desejou a atriz Claudia Netto. Na mesma rede social, Marcos Caruso já foi casado outras quatro vezes. Ele é pai de Caetano e Mari, frutos da união com a atriz Jussara Freire, com quem ficou durante 20 anos e se separou em 1994.