Marcius Melhem se torna réu por assédio sexual; caso envolvendo Dani Calabresa é arquivado

O ator Marcius Melhem se tornou réu por assédio sexual contra três vítimas nesta terça-feira, 8. O acolhimento do caso pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) foi confirmado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), autor da denúncia, ao Estadão. Conforme o órgão, o crime teria sido praticado “de forma continuada” contra as três denunciantes.

A investigação que tinha Dani Calabresa e outras cinco mulheres como vítimas foi arquivado “em razão da prescrição punitiva dos fatos”, segundo o MP-RJ. O caso em que o ator está atualmente envolvido corre em segredo de Justiça por requerimento do Ministério Público e, por isso, não há mais informações.

À reportagem, a defesa do ator novamente negou que Marcius tenha cometido o crime e chamou a denúncia de “confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas”. “No momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-diretor, que segue confiante na Justiça”, diz um trecho.

Leia a nota da defesa de Marcius Melhem:

“A escolha ilegal de uma promotora que não teve nenhum contato com as investigações, em evidente violação ao princípio do promotor natural, fato gravíssimo já levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, resultou, como se esperava, em uma denúncia confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas. Ignorando totalmente os elementos de informação do Inquérito Policial, a denúncia acusa Marcius Melhem do crime de assedio sexual contra três das oito supostas vítimas. No momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-Diretor, que segue confiante na Justiça, esperando que a Magistrada não dê prosseguimento ao processo, como lhe faculta a lei.”

A nota é assinada pelos advogados Ana Carolina Piovesana, José Luis Oliveira Lima, Letícia Lins e Silva e Técio Lins e Silva.

Denúncias

Em 2019, surgiram as primeiras denúncias contra o humorista, negadas por ele. Em março de 2020, Marcius se afastou da Globo por cerca de quatro meses sob a justificativa de acompanhar um tratamento de saúde da filha.

No mesmo ano, porém, a emissora anunciou o desligamento do ator, sem citar as denúncias, o que teria causado revolta em artistas que acompanhavam o caso. Em dezembro de 2020, a revista Piauí colheu depoimentos de 43 pessoas, incluindo vítimas e testemunhas, dando novos detalhes sobre o caso e dos supostos assédios que teriam sido cometidos contra Dani Calabresa.