Márcio Garcia reencontra o público infantil no ‘The Voice Kids’

A carreira de apresentador de Márcio Garcia já está consolidada na televisão. Galã de novelas na década de 1990 e no início dos anos 2000, ele acumula uma larga experiência na função. Ainda assim, Márcio tem lidado com sentimentos e emoções incontroláveis e inéditos durante o comando do “The Voice Kids”, da Globo. Habituado ao universo das crianças após o bem-sucedido “Gente Inocente!?”, o apresentador tenta controlar suas emoções no palco do “reality show” musical.

“Cheguei a lacrimejar, mas me segurei para não chorar muito. A emoção vem, sim. Não tem como, é muito emocionante. O que mais me emociona é olhar para a família. Apesar de, por causa da pandemia, não termos o contato direto, eu vejo os familiares por uma tevê, vejo a reação dos pais e vem forte a emoção. A criança cantando é lindo, muita alegria, mas quando você vê os pais, irmãos, todos chorando, acaba embarcando junto. Está sendo uma experiência incrível”, valoriza Márcio, que foi escalado para substituir André Marques no posto.

Natural do Rio de Janeiro, Márcio começou na carreira artística por acaso. Ainda na adolescência, ao buscar uma namorada em uma agência de modelos, o apresentador foi convidado a fazer um “book”, mas teve uma leve resistência à ideia. “Falei: ‘tá louco?’. O ‘booker’ acabou me convencendo e virou um dos meus melhores amigos até hoje. Comecei a fazer alguns trabalhos e acabei na MTV, onde fiquei por quase três anos”, afirma.

Além de atuar e apresentar, Márcio Garcia também acumula experiências como diretor de cinema – Foto: Globo / Divulgação

A estreia nas novelas veio em 1994, quando participou de “Tropicaliente”. Após participar da trama das 18h, Marcio começou a ganhar projeção nacional no vídeo. “Foi ali que a chavinha virou. Parecia que em 24 horas minha vida tinha mudado completamente. Não conseguia andar na rua. Foi nesse momento que eu entendi a potência da fama, me tornei uma pessoa realmente famosa”, recorda.

De que forma o convite para comandar o “The Voice Kids” chegou até você?

O Boninho me ligou me perguntando se eu teria vontade de apresentar. Eu até brinquei com ele, falei: “Deixa eu pensar e te volto”. Ele perguntou se ia demorar muito. Eu falei: “Só um minutinho. Já pensei. Estou dentro”. Demorei 30 segundos para dar a resposta (risos). Estou muito feliz de ter entrado para a família “The Voice”. Já tive experiências com o “Gente Inocente!?” e o “Tamanho Família”. Então, sempre convivi com esse astral. Sou pai de quatro filhos. Sei a importância e o valor de um sonho para uma criança.

Mesmo o “The Voice Kids” sendo um formato conhecido e consolidado, você teve alguma dificuldade no início das gravações?

Acho que estar diante do novo me assustou um pouco. Não assustou, na verdade, me afrontou. Eu cheguei em um local que não conhecia a equipe, os colegas e a direção. Mas foi um sentimento que durou alguns minutos do primeiro dia. Eu sempre saio de casa com essa vontade de me comunicar. Se eu pego um Uber, sou do tipo que vai o caminho todo batendo papo com o motorista. Gosto de falar e ouvir as pessoas. Por isso, quando mais fui me entrosando, parecia que eu já conhecia todo mundo há muito tempo. No entanto, lidar com as emoções foi mais complexo.

Como assim?

Eu achei que seria mais tranquilo lidar com as emoções. Já começamos a gravar as “Audições às Cegas” e eu tive que me concentrar. Cheguei a lacrimejar, mas me segurei para não chorar muito. A emoção vem, sim. Não tem como, é muito emocionante. O que mais me emociona é olhar para a família. Às vezes, tenho medo de passar vergonha (chorando). Imagina como vai ser no ao vivo? Tenho de ir me preparando para os programas ao vivo. Ainda assim, o “The Voice Kids” tem um choro bom, sabe? Parece que você malhou, colocou tudo para fora.

Entre 1999 e 2002, você esteve à frente do “Gente Inocente!?”. O que dessa experiência você trouxe para o comando do “The Voice Kids”?

De lá para cá, já pintaram mais três filhos. Até então eu tinha só o Pedro, o mais velho. Aprendi muito durante o “Gente Inocente!?” e também na vida, criando quatro filhos. Eu hoje tenho filhos de 7, 12, 15 e 17 anos, de todas as idades. É muito aprendizado, inclusive o de escutar. Desde o “Gente Inocente!?”, eu já percebia que não era para tratar criança igual a um bebezinho. Falar de igual para igual é importante. Ainda assim, o “The Voice Kids” é único. Não é igual a nada que eu tenha feito. Tudo que eu fiz ajuda de alguma forma, mas ainda é uma trajetória inédita.

A pandemia e os protocolos têm interferido de alguma forma no seu trabalho diante do vídeo?

Ah, com certeza. A vontade de dar um abraço é muito grande. A gente se policia. É ruim não ter esse contato, não só com as crianças, mas também com os técnicos; não está sendo fácil. A gente já está habituado e está se contendo bem. Mas, não é mole, não. Na eliminação então… Dá vontade de abraçar, beijar e levar para casa, e o máximo que a gente pode dar é um soquinho (gesto comum na pandemia), e olhe lá.

Tem algo da sua experiência pessoal que você busque compartilhar com os participantes?

Sim. Eles têm sempre de acreditar nos sonhos deles, não desistir. Sempre vão existir dezenas de razões e entraves para desistir. Acho que o “The Voice Kids” vai muito além de formar cantores para o futuro. Nessa experiência, as crianças encaram desafios, novos terrenos, medo e críticas. É uma experiência para vida toda. Sejam elas médicos ou advogados no futuro.

No “The Voice Kids”, você tem contato com muitos pais e responsáveis dos participantes. De que forma seus pais foram importantes no início de sua trajetória profissional?

Meus pais sempre foram incentivadores da minha carreira artística, sempre me apoiaram. Obviamente com aquele resguardo e preocupação inerentes a qualquer pai. Mas, quando viram que começou a dar certo, começaram a me motivar. Sempre paralelamente ao estudo; nunca parei de estudar. Para os pais é sempre muito preocupante essa questão com os estudos por causa de predileção artística, mas eu tive apoio dos meus pais e irmãos e foi muito bacana ter podido contar com esse apoio. Isso faz toda a diferença.

Há algum planejamento para o “Tamanho Família” voltar ao ar com uma nova temporada?

Com a pandemia, a gente chegou a pensar em um formato que fosse adaptado aos protocolos, mas percebemos que seria bem complicado. As famílias, por exemplo, iam precisar de uma proteção entre si no meio do sofá. Nas brincadeiras todo mundo se toca, pega nas coisas. Não ia dar para fazer as provas com união e todo o contato. Então, ano passado, decidimos colocar as reprises no ar, selecionando os melhores programas. Com esse cenário de pandemia, não há previsão nenhuma de retorno. Morro de saudade do formato, muitas pessoas me perguntam, mas agora estou focado no “Kids”.