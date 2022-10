Cultura Márcia Sensitiva relata ataques após prever vitória Lula no 1º turno

Conhecida como Márcia Sensitiva, Márcia Fernandes previu, em dezembro de 2021, uma vitória de Lula (PT) no 1º turno das eleições 2022. A previsão não se concretizou e a astróloga revelou nesta segunda-feira, 3, que sofreu ataques nas redes sociais.

A previsão de Márcia aconteceu durante uma live com a jornalista Leda Nagle. Após as críticas, ela explicou que apenas havia apontado que o mapa astral do ex-presidente estava bastante favorável

“Eu não falo de política, não faço previsão de política e não faço vidência de política. Mas surgiu o assunto e falei: Você sabe que não faço previsão ou vidência de política, mas no ano passado fiz o mapa tanto do Lula como do Bolsonaro”, explicou.

Ela ainda lembrou que, no momento em que fez a previsão, ela ressalvou que isso era a interpretação diante da situação astrológica de ambos os candidatos. “A regulus, uma estrela do Lula, está em um lugar que é impressionante a possibilidade que ele tem para vencer”, afirmou.

A astróloga encerrou o vídeo diferenciando vidência e astrologia. “Possibilidade pelo mapa astral não é vidência, tá ok?”, explicou. “Eu não faço previsão de políticos nem votei nesses políticos que vocês estão falando aí.”

“Falaram que sou cúmplice. Cúmplice? Pelo amor de Deus, eu só vi a regulus do cara e mais nada. É só para explicar pra vocês que é tudo blá blá blá. A Márcia não teve vidência nenhuma e a Márcia só contou um pedaço do mapa astral do Lula”, concluiu.