Marcelo Médici celebra retorna às novelas na pele do picareta amoroso Ubaiara de ‘Família é Tudo’

Muito antes de “Família é Tudo” começar a ser exibida, Marcelo Médici já sabia que entraria para o elenco. Amigo do autor Daniel Ortiz – de quem também fez “Alto-Astral” e “Haja Coração” –, ele nem sabia bem como seria o personagem, mas confiava na boa sintonia profissional com o novelista.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O Daniel gosta de comédia boa. Então, além do riso, os personagens têm estofo e sempre trazem algo novo para eu trabalhar como ator”, entrega. No caso do dissimulado Ubaiara, que fará de tudo para arrancar algum dinheiro da carente Leda, papel de Grace Gianoukas, é a relação paterna controversa com Chicão e Guto, de Gabriel Godoy e Daniel Rangel, que empresta um pouco de humanidade ao picareta. “Ele trata os filhos de forma diferente. O desenvolver da história vai mostrar as raízes de tantas picaretagens, mas também os traumas de um sujeito que é capaz de muita coisa para se dar bem”, destaca.

Paulistano formado em Artes Cênicas pelo prestigiado Centro de Pesquisa Teatral, de Antunes Filho, Marcelo sempre se destacou por sua forte verve cômica. Foi justamente por conta da repercussão de seus espetáculos de humor que ele chamou a atenção dos diretores e autores de tevê. Após participar de programas como “A Praça é Nossa”, do SBT, e “A Diarista”, da Globo, ele caiu nas graças de Silvio de Abreu, que o escalou para tramas como “Belíssima” e “Passione”.

Disposto a investir na tevê, Médici criou outras conexões dentro da Globo. E a partir daí, experimentou trabalhar em minisséries dramáticas, como “O Canto da Sereia”, e também em tramas de época, como a premiada “Joia Rara”. Além disso, desde 2014, ele é um dos destaques do elenco do humorístico “Vai Que Cola”.

“Criei uma relação com a tevê não apenas por gosto, mas porque acho que é necessário aprender e arriscar. Apesar de fazer muitas coisas cômicas no vídeo, meus personagens sempre guardam suas surpresas e complexidades”, avalia.

Você está distante das novelas desde “Órfãos da Terra”, de 2019. O que o motivou a voltar a uma produção mais longa?

A tevê é um lugar de bons encontros e amizades. Já faz um tempo que o Daniel Ortiz (autor) me falou que teria um personagem para mim em “Família é Tudo”. Eu o conheci lá em 2010, fazendo “Passione”, em que ele era colaborador do Silvio de Abreu. Depois, voltei a atuar em um texto dele em “Alto Astral” e “Haja Coração”. Fiquei muito feliz de ele lembrar de mim para interpretar o Ubaiara.

Você sentiu alguma dificuldade para entrar em uma trama já em andamento?

Já trabalhei com boa parte do elenco, então não teve qualquer estranhamento. Na verdade, começar a fazer a novela depois foi muito bom para mim, pois estava apresentando um monólogo em São Paulo e a novela é gravada no Rio de Janeiro. Já fiquei diversas vezes nessa ponte-aérea profissional e é sempre complicado conciliar.

Seu personagem entra na trama para dar um golpe na Leda (Grace Gianoukas). Ele chega a ser um vilão cômico?

O que mais gosto no Ubaiara é o fato dele não ser exatamente do mal, mas também não é um poço de virtudes. É claro que ele tem pensamentos e atitudes que discordo, e isso torna tudo mais divertido para interpretá-lo. No fim, ele vai querer se dar bem em cima da Leda, mas acho que ela pode muito bem dar um bom contragolpe (risos).

Como pai, o Ubaiara tem uma boa relação com Chicão (Gabriel Godoy), mas acaba sendo frio com e Guto (Daniel Rangel). O que essa diferença esconde?

Esse é um mais um caso clássico de segredos do autor. Eu ainda não sei bem como essa questão paterna irá se desenvolver. O personagem também morre de medo do Maradona, cachorro da família. Isso para mim é o mais angustiante.

Por quê?

Certeza que o Daniel quis me pregar uma peça. Ele sabe que eu sou louco por cachorros e o Ubaiara tem medo deles. A relação dele com Maradona vai ser engraçada. Eu amo trabalhar com bichos e já estou apaixonado pelos pets da novela.

“Família é Tudo” – Globo – de segunda a sábado, às 19h20.