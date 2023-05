Marcelo Cosme responde comentários negativos após citar marido no Jornal Hoje

Marcelo Cosme, jornalista da TV Globo, usou suas redes sociais para divulgar um vídeo respondendo comentários negativos após citar o marido, o médico Frankel Brandão, na edição do último sábado, 20, do Jornal Hoje. Ao fim de uma reportagem sobre queijos, ele disse que na sua casa não faltava o alimento pois era casado com um mineiro – com quem está junto desde 2019.

“Quem não gosta de queijo, né? Eu sou gaúcho, moro no Rio, sou casado com um mineiro, e imagina, lá em casa não falta queijo. Eu gosto daquele queijo cura para gente comer no café da manhã. Mas aí você escolhe, né? Tem queijo para todos os gostos e viva Minas Gerais”, falou.

Na publicação, o apresentador da GloboNews disse que a equipe do jornal liberou comentários sobre o assunto no final da reportagem.”Estou aqui para falar sobre algo que aconteceu no último sábado, quando eu estava de plantão no Jornal Hoje. A gente exibiu uma reportagem sobre o queijo mineiro. Aí, no final da reportagem, tinha um tempo sobrando e o pessoal falou que eu podia fazer um comentário sobre o assunto”, relembrou ele.

Em sequência, o jornalista disse que se deparou com diversas notícias que disseram que ele “usou aquele espaço para militar e ultrapassou os limites”. “Gente, se fosse o César Tralli apresentador fixo do programa falando sobre a esposa dele Ticiane Pinheiro, você se fosse qualquer outra mulher falando sobre o marido, teriam todas essas matérias? Essa repercussão? É claro que não. (…) A minha fala, sobre o meu marido chamar atenção, e parar nos sites, eu vou continuar falando, até que essa fala seja naturalizada, normalizada”, afirmou.

“Não tem mais como as pessoas se espantarem porque um homem diz que é casado com outro homem ou que uma mulher é casada com outra mulher. (…) Enquanto essas matérias existirem, porque o preconceito também existe, eu vou estar falando sobre o meu marido, outras pessoas falarão sobre suas esposas e seus maridos, pra que a gente normatize o relacionamento, o amor e a liberdade de sermos quem realmente nós somos. Fica a reflexão”, finalizou.