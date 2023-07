Mara Maravilha é internada em São Paulo com dores e desabafa: Em meio às lutas, vai tudo bem

Mara Maravilha contou nesta quarta-feira, 5, por meio das redes sociais, que está internada em um hospital de São Paulo para descobrir o motivo do mal-estar que sentiu. A apresentadora de 55 anos compartilhou uma série de vídeos gravados na unidade médica e contou que deu entrada no local com fortes dores na cabeça, vômito e pressão alta.

“Sei que sou a maravilha de vocês. Não é para preocupar vocês. Às vezes, a gente passa pela prova, mas estou sempre muito bem-assistida”, começou a artista.

Ela explicou que decidiu fazer vários exames para entender melhor o que está acontecendo com seu corpo. De acordo com Mara, desde que teve Covid-19, está sofrendo com dores e que não voltou ao seu normal depois de contrair a doença.

“Depois da Covid, continuei tendo muita dor de cabeça, tomando medicação, aí essas medicações pegaram meu estômago e sobrecarregaram outros órgãos do meu corpo e eu fugindo assim, sabe? Fugindo assim de médico, de hospital. Não gosto de expor isso para vitimismo ou sensacionalismo, mas antes que inventem alguma coisa, quero dizer que sou protagonista da minha vida. Vou continuar informando vocês. Orem e continuem torcendo por mim”, disse a apresentadora.

“Me submeti a todos os exames, a gente quer mostrar a gente forte, a internet é isso, é filtro, é só lado de luz, sonhos, glamour, palco, holofotes, aplausos, mas antes da gente ser artista a gente é ser humano… como todo ser humano temos limitações físicas”, destacou.

A apresentadora também falou sobre a saudade que sente do filho, o pequeno Miguel Benjamin, de 4 anos. “Quero estar boa para estar com o meu filho que está crescendo muito rápido. Ele falou agora para mim? Mamãe, o que você tem? Eu falei que a mamãe ia ficar bem. Eu estava procrastinando os exames. Mas resolvi fazer pelo meu filho. Não gosto de trazê-lo em ambiente de trabalho, tenho saudade dele, fico falando com ele por vídeo. Ele é o presente mais divido que Deus me deu”, disse.