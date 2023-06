Maquiador da dupla Maiara e Maraisa morre aos 32 anos

Maquiador da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, Julyer Rodrigues morreu, aos 32 anos, na madrugada desta quinta-feira, 1º. Em março deste ano, ele sofreu um AVC isquêmico durante uma viagem a trabalho e, logo depois, descobriu uma doença degenerativa que afetava o cérebro e todo o funcionamento do corpo.

Segundo comunicado publicado pela família do profissional nas redes sociais dele, a morte foi causada por uma síndrome neurológica de grande repercussão sistêmica, que evoluiu para um quadro de infecção generalizada.

“É com pesar que comunicamos o falecimento de Julyer da Silva Rodrigues esta madrugada, 01 de junho, em Goiânia/GO, causada por uma síndrome neurológica de grande repercussão sistêmica, evoluindo para um quadro de infecção generalizada”, diz o texto.

“Familiares e amigos agradecem, do fundo do coração, todas as manifestações de carinho. A família pede privacidade nesse momento de dor e tristeza. Desejamos que todos se recordem dele sempre com muito amor e alegria, pois foram estes sentimentos que sempre ele presou em vida”, finalizou.

Julyer era conhecido por trabalhar com algumas celebridades, entre elas, Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021. A cantora chegou a dedicar uma canção ao amigo e maquiador. “Julyer essa é para você, porque eu sei que você gosta”, disse a Rainha da Sofrência ao cantar a música Cumbia do Amor, durante uma gravação de DVD.

O velório de Julyer ocorrerá no Parque Memorial em Goiânia, capital de Goiás. Os familiares e amigos terão a oportunidade de prestar suas últimas homenagens a partir das 10h, enquanto o sepultamento está previsto para às 18h30.