Manu Gavassi volta atrás e admite erro ao acusar Juliette de plágio: ‘Linha tênue’

A cantora Manu Gavassi, 31 anos, pediu desculpas após acusar Juliette de ter plagiado um clipe lançado por Gavassi. A acusação foi feita via redes sociais em agosto de 2023, já o pedido de desculpas veio em uma entrevista à influenciadora Blogueirinha nesta segunda, 5.

À época, Gavassi se disse “extremamente triste” com o clipe de Quase Não Namoro, de Juliette com participação de Marina Sena. Segundo ela, a produção foi feita por “gente conhecida” que utilizou referências do trailer do álbum Gracinha, lançado por Gavassi dois anos antes.

De acordo com a artista, a culpa, na verdade, foi da equipe de designers de Juliette. “Não acho que foi plágio, de jeito nenhum. Mas acho que existe uma linha tênue entre essas semelhanças”, disse na entrevista ao programa de Blogueirinha. “Muita coisa é parecida e eu não sou um alecrim dourado, dona da propriedade intelectual de tudo. Entendo isso. Mas enfim, falei o que queria falar na época.”

Na ocasião, além das cenas semelhantes, os fãs de Gavassi se incomodaram com a tipografia usada nas duas produções. Gavassi também se retratou. “Eu tô falando que é parecido, sendo que é uma fonte aberta ou seja, gratuita. Eu nem paguei essa fonte. Eu descobri isso depois”, diz.

Assista ao trailer de Gracinha, de Manu Gavassi aqui .