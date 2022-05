Manu Gavassi faz participação especial em show da banda McFly

A atriz e cantora Manu Gavassi fez uma participação especial no show da banda McFly na noite desta quarta-feira, 18. O grupo britânico se apresentou em São Paulo e convidou a brasileira a subir ao palco durante uma entrevista à Rádio Rock 89FM.

Manu foi substituir o pai, o radialista Zé Luiz, como apresentadora do programa. Após cantar o sucesso Falling In Love durante a entrevista, o convite surgiu diretamente dos integrantes da banda britânica, Danny Jones, Dougie Poynter e Harry Judd.

A brasileira se juntou ao McFly na apresentação no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas) e soltou a voz com a mesma música que havia cantado durante a tarde na rádio. O vocalista Tom Fletcher não estava presente na entrevista, mas também recebeu Manu no palco. Os fãs da artista resgataram um tweet de 2009, quando ela disse que era uma grande fã da banda e se inspirava no músico.