Manu Gavassi faz homenagem a Rita Lee em novo projeto

A cantora Manu Gavassi vai gravar um novo projeto Acústico MTV, em que homenageia Rita Lee. O show Acústico MTV: Manu Gavassi Canta o Fruto Proibido estava programado para ser gravado nesta terça, 1.º, em São Paulo. O show entrará como uma produção original do Paramount+, em parceria com a F/Simas. A MTV não revelou quando as filmagens irão ao ar.

“Quando tive a ideia de prestar uma homenagem para O Fruto Proibido, eu não fazia ideia do quão divertido seria fazer esse Acústico MTV. Todo o processo, desde o cenário até a escolha da banda – formada somente por mulheres -, e os ensaios, foi tudo meio mágico. É louco pensar que a Rita Lee tinha a minha idade quando escreveu essas músicas (há mais de 47 anos) e acho que me identifiquei tanto com essas palavras nesse momento da minha vida, não por acaso. Esse é um projeto definitivamente especial pra mim”, declarou, em nota enviada pela a assessoria de imprensa, Manu Gavassi, de 29 anos – Rita Lee tinha 27 quando gravou o disco.

A MTV produziu mais de 100 gravações do especial Acústico em todo o mundo desde 1989. No Brasil, Titãs, Cássia Eller, Legião Urbana, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí e Marcelo D2 foram alguns dos nomes que participaram do projeto – o primeiro oficial a ir ao ar foi o do Barão Vermelho, em 1991.

As produções internacionais mais recentes incluem criações de BTS, Miley Cyrus e Liam Gallagher. Na América Latina, a lista contempla ainda: Acústico MTV Tiago Iorc, Bosé: MTV Unplugged, entre outros.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.