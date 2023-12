Mansão de Cafu é leiloada por R$ 25 milhões, mas advogado considera leilão ilegal

Uma mansão do ex-jogador Cafu foi leiloada por R$ 25 milhões por conta de dívidas estimadas em R$ 11 milhões. O advogado ex-atleta, Ricardo Sewaybrick, confirmou a informação ao Estadão, mas afirmou considerar o leilão ilegal.

A ação tinha sido determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), mas Cafu havia conseguido suspender a decisão por tempo indeterminado em setembro. O imóvel fica em Alphaville, no município de Barueri, e é avaliado em R$ 27,4 milhões.

O advogado de Cafu disse ao Estadão que as partes do processo realizaram um acordo, que previa a venda do imóvel em hasta pública – uma venda judicial específica para pagar dívida. De acordo com sentença do juiz, o valor mínimo do leilão seria de R$ 35 milhões, no entanto, foi vendido por R$ 25 milhões.

“Esse leilão de R$ 25 milhões foi absolutamente ilegal. Nem recorrer a gente vai, porque o juiz não homologou isso”, disse o advogado, que explicou que tenta entender quem foi o leiloeiro e o porquê ele aceitou essa proposta sem um edital de leilão.

No processo, ao qual o Estadão teve acesso, o leiloeiro afirmou que não conseguiria leiloar o imóvel pelo valor mínimo de R$ 35 milhões. Agora, ele pede para o juiz homologar o valor de R$ 25 milhões, o qual já foi leiloado.

O imóvel está hipotecado como garantia de empréstimo feito pela Capi-Penta International Football Player LTDA, empresa do jogador e de sua ex-mulher, Regina Feliciano, homenageada após a vitória contra a Alemanha na final da Copa de 2002.

O processo judicial levantou suspeita sobre a situação financeira do bicampeão mundial. Porém, Cafu nega que esteja “quebrado”. Em 2022, as dívidas de Cafu eram estimadas em R$ 11 milhões. A maioria dos processos é movido pela Vob Cred Securitizadora S/A e seu proprietário, Valentim Osmar Barbizan.

A imponente mansão de Cafu conta com mais de 3.200 m², com campo de futebol, churrasqueira, piscinas, sauna, jardim, salão de jogos e espaço para festas. O imóvel tem, ainda, seis suítes com banheira, escritório, academia, elevador e uma sala de troféus. Na garagem, há espaço para até oito carros.