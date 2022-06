Manopla de Johnny Depp em ‘Edward Mãos de Tesoura’ é leiloada por R$ 418 mil

A manopla utilizada por Johnny Depp no filme Edward Mãos de Tesoura é um item icônico do cinema e foi leiloada por US$ 81.250 mil (cerca de R$ 418 mil), segundo o site TMZ. Porém, não foi apenas por ser parte importante do clássico dos anos 1990 que o acessório passou a valer tanto.

A popularidade de Depp aumentou após ele vencer o processo por difamação contra sua ex-mulher, Amber Heard, o que fez com o que o valor do objeto disparasse. Segundo especialistas, o preço pago pela peça é o dobro do que estimavam quando foi anunciada no leilão.

De acordo com o TMZ, a manopla foi anunciada no site da Propstore, empresa de leilões famosa por vender itens colecionáveis de filmes. O anúncio foi feito em maio, com a expectativa de ser vendida por um valor entre 30 e 50 mil dólares, e a venda aconteceu nesta terça-feira, 21.

Ainda segundo o TMZ, outro item do usado pelo ator deve ser leiloado em breve: a motocicleta de Depp usada em Cry Baby. O lance inicial previsto é de US$ 250 mil, cerca de R$ 1,2 milhão.